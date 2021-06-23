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Регион 23.06.2021 15:10

Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении продолжат работу в трехстороннем формате после формирования нового правительства в Ереване, заявляют в Баку

Трехсторонняя рабочая группа, состоящая из вице-премьеров Азербайджана, Армении и России и занимающаяся вопроса разблокирования коммуникаций в регионе продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В Армении был избирательный процесс, формируется новое правительство. Думаю, что после формирования нового правительства трехсторонняя рабочая группа продолжит свою деятельность", - сказал Мустафаев журналистам в среду.

По его словам, до сих пор на встречах в рамках трехсторонней рабочей группы "наблюдался достаточно конструктивный подход".

А.Гусейнова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]