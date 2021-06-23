Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении продолжат работу в трехстороннем формате после формирования нового правительства в Ереване, заявляют в Баку

Трехсторонняя рабочая группа, состоящая из вице-премьеров Азербайджана, Армении и России и занимающаяся вопроса разблокирования коммуникаций в регионе продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В Армении был избирательный процесс, формируется новое правительство. Думаю, что после формирования нового правительства трехсторонняя рабочая группа продолжит свою деятельность", - сказал Мустафаев журналистам в среду.

По его словам, до сих пор на встречах в рамках трехсторонней рабочей группы "наблюдался достаточно конструктивный подход".

А.Гусейнова