Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегами из стран ЕС проблемы региональной безопасности

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Австрии Александром Шалленбергом, министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом и министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.

Об этом Байрамов написал в своем twitter аккаунте.

«Состоялся интересный обмен мнениями с главами МИД Австрии, Румынии и Литвы. Мы поговорили о проблемах региональной безопасности, перспективах регионального сотрудничества и отношениях с ЕС», - написал Байрамов.

Х.Насирзаде