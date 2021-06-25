Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегами из стран ЕС проблемы региональной безопасности

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Австрии Александром Шалленбергом, министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом и министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.
Об этом Байрамов написал в своем twitter аккаунте.
«Состоялся интересный обмен мнениями с главами МИД Австрии, Румынии и Литвы. Мы поговорили о проблемах региональной безопасности, перспективах регионального сотрудничества и отношениях с ЕС», - написал Байрамов.
Х.Насирзаде
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