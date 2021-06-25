Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2021 17:38

ЕС продлил экономические санкции против РФ - глава Евросовета

В ЕС решили продлить экономические санкции против РФ, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - написал он в Твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


ЕС займётся определением условий для диалога с РФ - президент Литвы Австрийский канцлер выступает за единый формат переговоров ЕС-РФ ЕС нужно вести диалог с Россией, как это начал делать Байден - Макрон Меркель за прямой диалог ЕС с Москвой Замгоссекретаря Нуланд обсудит итоги саммита США-РФ с партнёрами в Брюсселе - госдеп Новая стратегия ЕС в отношении РФ будет основана на сдерживании и взаимодействии, считает Захарова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]