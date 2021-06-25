ЕС продлил экономические санкции против РФ - глава Евросовета

В ЕС решили продлить экономические санкции против РФ, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - написал он в Твиттере.
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