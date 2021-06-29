В ЕС в ближайшие месяцы будут готовить новые санкции против РФ - Боррель

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.
"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (...). Европейский Совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.
Однако, с другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.
Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.
Он отметил, что нужно "сохранять жесткую линию" в отношении России, но, при этом, "оставлять открытыми каналы общения".
"Россия - наш самый большой сосед. Она никуда не уйдет. Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее поведения", - добавил Боррель.
По его словам, внешняя политика заключается в том, чтобы "говорить с людьми, имеющими полномочия влиять на события". "Взаимодействие с Россией - это не роскошь и еще в меньшей мере уступка", - отметил он.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
33% граждан Азербайджана уже получили COVID-паспорт, еще 44% планируют получить такой документ – опрос
В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?