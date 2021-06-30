Назарбаев рассказал Путину о масштабном производстве российской вакцины в Караганде

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что именно российские медики вылечили его от Covid-19, и сообщил, что в Караганде налажено масштабное производство российской вакцины.

"Когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней, и это было решающим в моем излечении. Это не забывается", - сказал Назарбаев в среду в ходе встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи с этим он поблагодарил Путина за дружбу и заверил: "Я в таком возрасте, когда ценности уже не меняются, заверяю вас в своем глубоком уважении, искренне хочу для вас успехов и крепкого здоровья".

Он также отметил поддержку, которую получил весь Казахстан со стороны России в период пандемии. "Это и вакцинация, и препараты. Помните, как мы в Петербурге ходили на выставку, и тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину такого же качества, в большом объеме", - отметил первый президент Казахстана.