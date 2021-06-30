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СНГ 30.06.2021 23:58

Назарбаев рассказал Путину о масштабном производстве российской вакцины в Караганде

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что именно российские медики вылечили его от Covid-19, и сообщил, что в Караганде налажено масштабное производство российской вакцины.

"Когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней, и это было решающим в моем излечении. Это не забывается", - сказал Назарбаев в среду в ходе встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи с этим он поблагодарил Путина за дружбу и заверил: "Я в таком возрасте, когда ценности уже не меняются, заверяю вас в своем глубоком уважении, искренне хочу для вас успехов и крепкого здоровья".

Он также отметил поддержку, которую получил весь Казахстан со стороны России в период пандемии. "Это и вакцинация, и препараты. Помните, как мы в Петербурге ходили на выставку, и тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину такого же качества, в большом объеме", - отметил первый президент Казахстана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]