Назарбаев рассказал Путину о масштабном производстве российской вакцины в Караганде

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что именно российские медики вылечили его от Covid-19, и сообщил, что в Караганде налажено масштабное производство российской вакцины.
"Когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней, и это было решающим в моем излечении. Это не забывается", - сказал Назарбаев в среду в ходе встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
В связи с этим он поблагодарил Путина за дружбу и заверил: "Я в таком возрасте, когда ценности уже не меняются, заверяю вас в своем глубоком уважении, искренне хочу для вас успехов и крепкого здоровья".
Он также отметил поддержку, которую получил весь Казахстан со стороны России в период пандемии. "Это и вакцинация, и препараты. Помните, как мы в Петербурге ходили на выставку, и тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину такого же качества, в большом объеме", - отметил первый президент Казахстана.
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