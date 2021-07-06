Россия готова помочь Таджикистану при обострении обстановки на границе с Афганистаном - МИД РФ

Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в северном Афганистане", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что "там достаточно напряженная обстановка, поскольку уже, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)". "У нас в Таджикистане, как вы знаете, размещена 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие Таджикистану в случае необходимости", - сообщил замминистра.

"Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - подчеркнул Руденко.

Он также сообщил, что у российской стороны "в связи с тревожной ситуацией на таджикско-афганской границе продолжаются контакты с таджикскими коллегами по линии военных, по линии пограничников" "Поэтому ситуация находится в поле нашего внимания", - заявил Руденко.