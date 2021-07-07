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Карабах 07.07.2021 13:30

Российских миротворцев размещать на границе Армении и Азербайджана не планируется - Песков

В Кремле опровергли информацию о подписании в ходе предстоящих в среду переговоров президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николой Пашиняном документа, связанного с размещением российский миротворцев на армяно-азербайджанской границе.

"Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли, как сообщают СМИ, в ходе переговоров будут подписаны документы, в частности о размещении миротворцев на границе участка Сотк - Хознавар.

При этом Песков подчеркнул, что на переговорах Путина и Пашиняна, безусловно, будут обсуждаться тема Карабаха и вопросы, связанные с российскими военными, которые там размещены, а также двухсторонние отношения. "Но подписание каких-либо документов не планируется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИРОТВОРЦЫ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]