Лавров: РФ беспокоит возможность «перелива» военных действий из Афганистана в Таджикистан

В Москве обеспокоены возможностью переноса военных действий из Афганистана в Таджикистан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию наших союзников", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, пока это происходит с территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер"