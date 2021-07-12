Лавров заявил, что считает визит Керри важным сигналом, который может способствовать нормализации диалога

Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по вопросам климата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединёнными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года", - сказал Лавров, открывая встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.
Он отметил, что считает визит Керри "важным позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия их напряжённости и налаживания профессиональной, предметной работы в тех областях, где можно найти общий знаменатель".
В свою очередь спецпредставитель президента США заявил, что вопросы климатической повестки должны обсуждаться отдельно от общей повестки отношений. "Они слишком важны, слишком значимы, мы должны работать вместе", - сказал Керри.
Он отметил, что США - вторая страна в мире по выбросам углерода, Россия - на 4-м месте. "То, какие решения мы будем принимать, будет иметь критическое значение", - сказал Керри.
По его словам, в США приветствуют тот факт, что Россия выразила решимость принять дополнительные шаги по вопросам климата, видят возможность для сотрудничества по этой повестке, и, "возможно, открыть больше возможностей для сотрудничества по другим вопросам через такое сотрудничество".
"Встреча (стран-участниц Рамочной конвенции по климату) в Глазго - последняя надежда на то, чтобы страны нашли точки соприкосновения. Учёные уже сказали нам, что необходимо делать. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2019 года говорилось, что у нас осталось 12 лет, чтобы принять решения, которые позволят избежать наихудших последствий, и три года уже прошло. И это не значит, что надо начинать через 9 лет, надо начинать сейчас", - подчеркнул спецпредставитель президента США.
Вступил в должность новый командующий силами США и НАТО в Афганистане
Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Petroneft в 2020г сократила убыток на четверть, незначительно уменьшила добычу
Меркель рассчитывает, что транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2024 года
Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности Украины - Зеленский
Китай поставит до 550 млн доз вакцин через программу COVAX
В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев COVID-19
С началом пандемии COVID-19 увеличилось количество голодающих в мире - ООН
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?