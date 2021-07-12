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Дальнее зарубежье 12.07.2021 22:40

Лавров заявил, что считает визит Керри важным сигналом, который может способствовать нормализации диалога

Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по вопросам климата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединёнными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года", - сказал Лавров, открывая встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.

Он отметил, что считает визит Керри "важным позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия их напряжённости и налаживания профессиональной, предметной работы в тех областях, где можно найти общий знаменатель".

В свою очередь спецпредставитель президента США заявил, что вопросы климатической повестки должны обсуждаться отдельно от общей повестки отношений. "Они слишком важны, слишком значимы, мы должны работать вместе", - сказал Керри.

Он отметил, что США - вторая страна в мире по выбросам углерода, Россия - на 4-м месте. "То, какие решения мы будем принимать, будет иметь критическое значение", - сказал Керри.

По его словам, в США приветствуют тот факт, что Россия выразила решимость принять дополнительные шаги по вопросам климата, видят возможность для сотрудничества по этой повестке, и, "возможно, открыть больше возможностей для сотрудничества по другим вопросам через такое сотрудничество".

"Встреча (стран-участниц Рамочной конвенции по климату) в Глазго - последняя надежда на то, чтобы страны нашли точки соприкосновения. Учёные уже сказали нам, что необходимо делать. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2019 года говорилось, что у нас осталось 12 лет, чтобы принять решения, которые позволят избежать наихудших последствий, и три года уже прошло. И это не значит, что надо начинать через 9 лет, надо начинать сейчас", - подчеркнул спецпредставитель президента США.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США-, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]