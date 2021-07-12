Меркель рассчитывает, что транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2024 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в понедельник, что рассчитывает на то, что следующий канцлер Германии сдержит слово и сохранит транзит газа через Украину.

"Европейский союз и Германия позаботятся о том, чтобы он (транзит) продолжился и после 2024 года", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы дали обещание Украине, и мы его сдержим. Держать слово - мой обычай, и я полагаю, что это относится к каждому будущему канцлеру", - подчеркнула Меркель.