Меркель рассчитывает, что транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2024 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в понедельник, что рассчитывает на то, что следующий канцлер Германии сдержит слово и сохранит транзит газа через Украину.
"Европейский союз и Германия позаботятся о том, чтобы он (транзит) продолжился и после 2024 года", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы дали обещание Украине, и мы его сдержим. Держать слово - мой обычай, и я полагаю, что это относится к каждому будущему канцлеру", - подчеркнула Меркель.
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