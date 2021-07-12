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ТЭК 12.07.2021 22:46

Меркель рассчитывает, что транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2024 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в понедельник, что рассчитывает на то, что следующий канцлер Германии сдержит слово и сохранит транзит газа через Украину.

"Европейский союз и Германия позаботятся о том, чтобы он (транзит) продолжился и после 2024 года", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы дали обещание Украине, и мы его сдержим. Держать слово - мой обычай, и я полагаю, что это относится к каждому будущему канцлеру", - подчеркнула Меркель.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ГАЗ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]