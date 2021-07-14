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Карабах 14.07.2021 15:41

Алиев: по неофициальным каналам до нас доходит информация, что Армения не готова подписать мирный договор с Азербайджаном

Официальный Баку по неофициальным каналам получает информацию о том, что Армения не готова подписать мирный договор с Азербайджаном, считаю это большой ошибкой для Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я уже неоднократно озвучил свое мнение - мы готовы подписать мирный договор с Арменией. Т.е. мы готовы начать такую работу. Но от Армении нет реакции, нет официальной реакции. По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них", - сказал Алиев в среду на церемонии вручения квартир и автомобилей семья-шехидов и инвалидов войны в Карабахе.

A.Aзизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДОГОВОР, МИРНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]