Алиев: по неофициальным каналам до нас доходит информация, что Армения не готова подписать мирный договор с Азербайджаном

Официальный Баку по неофициальным каналам получает информацию о том, что Армения не готова подписать мирный договор с Азербайджаном, считаю это большой ошибкой для Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я уже неоднократно озвучил свое мнение - мы готовы подписать мирный договор с Арменией. Т.е. мы готовы начать такую работу. Но от Армении нет реакции, нет официальной реакции. По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них", - сказал Алиев в среду на церемонии вручения квартир и автомобилей семья-шехидов и инвалидов войны в Карабахе.

A.Aзизов