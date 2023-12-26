Россия готова помочь Баку и Еревану в работе над договором о мире, но посредничество не навязывает - Песков

Россия готова оказать помощь Баку и Еревану для заключения мирного договора, но своё посредничество не навязывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью "Известиям" он подчеркнул, что неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, в том числе, является хорошей возможностью поддержать общение лидеров двух государств, которым предстоит завершить работу над мирным договором.
"Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором, Россия готова им помогать, готова это приветствовать", - сказал Песков.
И добавил: "Мы не навязываем свое посредничество, но, безусловно, для нас очень важно, чтобы два наших партнера, союзника не только в рамках СНГ, но и в плане наших развитых двусторонних отношений как можно скорее заключили этот договор, и это обеспечило бы атмосферу мира, стабильности и предсказуемости на Кавказе, что важно для нас".
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