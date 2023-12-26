Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

Регион 26.12.2023 23:27

Россия готова помочь Баку и Еревану в работе над договором о мире, но посредничество не навязывает - Песков

Россия готова оказать помощь Баку и Еревану для заключения мирного договора, но своё посредничество не навязывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью "Известиям" он подчеркнул, что неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, в том числе, является хорошей возможностью поддержать общение лидеров двух государств, которым предстоит завершить работу над мирным договором.

"Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором, Россия готова им помогать, готова это приветствовать", - сказал Песков.

И добавил: "Мы не навязываем свое посредничество, но, безусловно, для нас очень важно, чтобы два наших партнера, союзника не только в рамках СНГ, но и в плане наших развитых двусторонних отношений как можно скорее заключили этот договор, и это обеспечило бы атмосферу мира, стабильности и предсказуемости на Кавказе, что важно для нас".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


Похожие новости


Путин: Россия окажет Армении всю необходимую помощь в период ее председательства в ЕАЭС в 2024 году Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Петербурге Генсек ОДКБ 21 декабря отправится в Ереван на встречу с главой МИД республики В Москве отмечают важность работы напрямую Азербайджана и Армении в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций - Оверчук Евразийский фонд стабилизации и развития рассматривает проекты на $300 млн в Армении - Оверчук Пашинян и Оверчук обсудили разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Путин: внутренние процессы в Армении связаны с ситуацией вокруг Карабаха Москва приветствует стремление Баку и Еревана нормализовать отношения и заключить мирный договор Мирзоян сообщил о схожих или пересекающихся интересах Еревана и Москвы в региональных вопросах Лавров и Мирзоян обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az