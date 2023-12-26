Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор - Песков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к финализации мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор", - сказал Песков в интервью Первому каналу в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

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