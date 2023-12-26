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Внешняя политика 26.12.2023 19:34

Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор - Песков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к финализации мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор", - сказал Песков в интервью Первому каналу в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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