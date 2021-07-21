ФРГ назначат спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через Украину

Власти ФРГ обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, говорится в совместном заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что ФРГ "в частности, назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме".