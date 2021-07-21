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ТЭК 21.07.2021 23:24

ФРГ назначат спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через Украину

Власти ФРГ обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, говорится в совместном заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что ФРГ "в частности, назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме".

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ТРАНЗИТ, СПЕЦПОСЛАННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]