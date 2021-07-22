Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.07.2021 15:01

США и Ирак на предстоящих переговорах определят сроки вывода американских военных из страны - глава МИД Ирака

Власти США и Ирака на предстоящих переговорах установят график вывода американского военного контингента с иракской территории, заявил телеканалу "Рудау" глава МИД Ирака Фуад Хусейн, прибывший в Вашингтон в преддверии консультаций.

Телеканал напоминает, что в понедельник президент США Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Ирака Мустафа аль-Кадими. На переговорах также будут присутствовать представители Иракского Курдистана.

"Будет определен график вывода (американцев - ИФ). Вывода боевых частей американцев, и каким образом они могут возвратиться назад", - сказал министр иностранных дел Ирака.

Он добавил, что стороны также обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности.

"Рудау" напоминает, что на обсуждениях в рамках стратегического диалога США и Ирака в апреле Вашингтон согласился вывести все боевые части из Ирака.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска более не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем, он намерен обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома.

На территории Ирака находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из которых 2,5 тыс. - военнослужащие из США. Они с 2014 года находятся в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками группировки ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, США, ВОЙСКА, ВЫВОД


Похожие новости


Используемая армией США база "Айн-Асад" в Ираке подверглась обстрелу Премьер Ирака осудил удары США по проиранским силам в районе ирако-сирийской границы США согласны на вывод своих военных из Ирака, сроки определят позже Контингент США в Ираке сокращается более чем на треть США в среду объявят о сокращении войск в Ираке - Белый дом США окажут дополнительную гуманитаную поддержку Ираку - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]