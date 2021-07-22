США и Ирак на предстоящих переговорах определят сроки вывода американских военных из страны - глава МИД Ирака

Власти США и Ирака на предстоящих переговорах установят график вывода американского военного контингента с иракской территории, заявил телеканалу "Рудау" глава МИД Ирака Фуад Хусейн, прибывший в Вашингтон в преддверии консультаций.

Телеканал напоминает, что в понедельник президент США Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Ирака Мустафа аль-Кадими. На переговорах также будут присутствовать представители Иракского Курдистана.

"Будет определен график вывода (американцев - ИФ). Вывода боевых частей американцев, и каким образом они могут возвратиться назад", - сказал министр иностранных дел Ирака.

Он добавил, что стороны также обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности.

"Рудау" напоминает, что на обсуждениях в рамках стратегического диалога США и Ирака в апреле Вашингтон согласился вывести все боевые части из Ирака.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска более не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем, он намерен обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома.

На территории Ирака находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из которых 2,5 тыс. - военнослужащие из США. Они с 2014 года находятся в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками группировки ИГ.