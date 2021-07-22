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Регион 22.07.2021 19:00

Путин обсудил с Пашиняном Карабах, тематику разблокирования транспортных и экономических связей в регионе

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсуждалась ситуация вокруг Карабаха, сообщила в четверг пресс-служба главы российского государства.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях", - сообщает пресс-служба.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]