Путин обсудил с Пашиняном Карабах, тематику разблокирования транспортных и экономических связей в регионе

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсуждалась ситуация вокруг Карабаха, сообщила в четверг пресс-служба главы российского государства.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях", - сообщает пресс-служба.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, отмечается в сообщении.