Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.07.2021 21:35

Алиев о Путине: «Мы политики, которые верим друг другу»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиции Баку и Москвы по Карабаху совпадают, Азербайджан и РФ считают карабахский конфликт завершенным.

Алиев заявил, что в ходе визита 20 июля в Москву обсуждал ситуацию в регионе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы обсудили поствоенную ситуацию в регионе, в том числе Зангезурский коридор и постконфликтный период. У нас нет разногласия по подходам. Мы – Россия и Азербайджан считаем, что война завершилась, конфликт завершен», - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, важно не допустить проявлений реваншизма в Армении и после этого в регионе должен быть мир. «Риски войны должны быть сведены к минимуму и устранены. В этом вопросе у нас нет разногласий (с Россией – ИФ), мы придерживаемся одного мнения. Что касается Зангезурского коридора, то я проинформировал господина Путина о том, что Армения в этом вопросе вновь неискренна. Я на пресс-конференции с господином Шарлем Мишелем (главой Европейского совета – ИФ) сказал, что все коммуникации в регионе должны открываться одновременно и селективный подход не должен применяться. Но мы видим, что Армения здесь в очередной раз хочет играть какую-то игру», - отметил он.

Алиев добавил, что Зангезурский коридор должен быть открыт, как и предусмотрено пунктом 9 трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. «Это наша позиция», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Армения с июня фактически приостановила работу трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по открытию коммуникаций в регионе.

Алиев, касаясь двусторонних отношений с РФ, подчеркнул, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. «Мы реальные стратегические партнеры, у нас нет разногласий по долгосрочному стратегическому сотрудничеству. Между нами имеются очень крепкие дружеские связи и лично у меня с господином Путиным очень близкие отношения, мы политики, которые верим друг другу. Это очень важно и во время моего последнего визита были обсуждены вопросы двусторонней повести», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев Алиев в поздравлении Путину отметил намерение укреплять стратегическое партнерство Баку и Москвы Алиев и Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Путин на встрече в Москве выступал в роли политического психотерапевта для Пашиняна - Коротченко Азербайджан под руководством Алиева добился впечатляющих успехов в экономике - Путин Алиев отмечает огромную роль Путина в прекращении боевых действий в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]