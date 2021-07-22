Алиев о Путине: «Мы политики, которые верим друг другу»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиции Баку и Москвы по Карабаху совпадают, Азербайджан и РФ считают карабахский конфликт завершенным.

Алиев заявил, что в ходе визита 20 июля в Москву обсуждал ситуацию в регионе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы обсудили поствоенную ситуацию в регионе, в том числе Зангезурский коридор и постконфликтный период. У нас нет разногласия по подходам. Мы – Россия и Азербайджан считаем, что война завершилась, конфликт завершен», - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, важно не допустить проявлений реваншизма в Армении и после этого в регионе должен быть мир. «Риски войны должны быть сведены к минимуму и устранены. В этом вопросе у нас нет разногласий (с Россией – ИФ), мы придерживаемся одного мнения. Что касается Зангезурского коридора, то я проинформировал господина Путина о том, что Армения в этом вопросе вновь неискренна. Я на пресс-конференции с господином Шарлем Мишелем (главой Европейского совета – ИФ) сказал, что все коммуникации в регионе должны открываться одновременно и селективный подход не должен применяться. Но мы видим, что Армения здесь в очередной раз хочет играть какую-то игру», - отметил он.

Алиев добавил, что Зангезурский коридор должен быть открыт, как и предусмотрено пунктом 9 трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. «Это наша позиция», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Армения с июня фактически приостановила работу трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по открытию коммуникаций в регионе.

Алиев, касаясь двусторонних отношений с РФ, подчеркнул, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. «Мы реальные стратегические партнеры, у нас нет разногласий по долгосрочному стратегическому сотрудничеству. Между нами имеются очень крепкие дружеские связи и лично у меня с господином Путиным очень близкие отношения, мы политики, которые верим друг другу. Это очень важно и во время моего последнего визита были обсуждены вопросы двусторонней повести», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов