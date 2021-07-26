Шойгу обсудил с новым главой Минобороны Армении вопросы региональной безопасности

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве в понедельник.

В Армении в 20-ых числах июля сменилось руководство военного ведомства.