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Регион 26.07.2021 18:20

Шойгу обсудил с новым главой Минобороны Армении вопросы региональной безопасности

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве в понедельник.

В Армении в 20-ых числах июля сменилось руководство военного ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]