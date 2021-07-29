Предложение Пашиняна о миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном носит политический характер - глава комитета Госдумы

Предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить мониторинговую миссию ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы носит политический характер, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Такие вопросы безопасности чаще всего решаются в тиши. Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне, в парламенте или ещё где-либо", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.
Он считает, что сначала Пашинян мог бы обсудить соответствующие идеи на своем уровне. "Он же член ОДКБ, понимает позиции стран, входящих в эту организацию, в частности, Таджикистана, понимает, что у них там сейчас неспокойно. В этой связи надо делать это очень аккуратно", - отметил глава комитета.
По словам Калашникова, "вопрос очень сложный, серьезный, в первую очередь, он должен решаться тремя руководителями: Путиным, Алиевым и Пашиняном".
"Если он выносится в первую очередь публично, это начинает попахивать больше политикой", - сказал Калашников.
Он отметил, что "инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном, слава богу, пока мало и они происходят от эффекта исполнителя, а не от эффекта того, что кто-то на кого-то нападает там".
Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил ОДКБ разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию.
ВС Азербайджана соблюдают режим прекращения огня на границе с Арменией
Госдеп США осудил обострение обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном и призвал стороны к переговорам по линии ОБСЕ
ВС Армении нарушили перемирие и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I полугодии сократил активы на 5,7%
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе $50 млн
AzerGold планирует в конце 2022г начать добычу железной руды на западе Азербайджана
Rocket Lab вывела на орбиту Земли спутник Минобороны США
В Азербайджане вынесли приговор еще 13 гражданам Армении, обвиняемых в терроризме
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Шесть выпускников БВШН получили стипендии от правительства Германии
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
28 июля исполняется 90 лет со дня рождения легендарного советского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом