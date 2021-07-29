Предложение Пашиняна о миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном носит политический характер - глава комитета Госдумы

Предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить мониторинговую миссию ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы носит политический характер, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Такие вопросы безопасности чаще всего решаются в тиши. Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне, в парламенте или ещё где-либо", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что сначала Пашинян мог бы обсудить соответствующие идеи на своем уровне. "Он же член ОДКБ, понимает позиции стран, входящих в эту организацию, в частности, Таджикистана, понимает, что у них там сейчас неспокойно. В этой связи надо делать это очень аккуратно", - отметил глава комитета.

По словам Калашникова, "вопрос очень сложный, серьезный, в первую очередь, он должен решаться тремя руководителями: Путиным, Алиевым и Пашиняном".

"Если он выносится в первую очередь публично, это начинает попахивать больше политикой", - сказал Калашников.

Он отметил, что "инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном, слава богу, пока мало и они происходят от эффекта исполнителя, а не от эффекта того, что кто-то на кого-то нападает там".

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил ОДКБ разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию.