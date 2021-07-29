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ТЭК 29.07.2021 17:14

Цена газа в Европе установила рекорд за последние 3 года - $510/тыс. кубометров

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд за последние три года вслед за ростом цен на газ в Азии и в привычном нам исчислении - в долларах за тысячу кубометров обновила первую цифру трехзначного ценника.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures превысило $500 за тысячу кубометров ($510 за тысячу кубов, или 40,79 евро за тысячу кВт.ч).

На торгах днём ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $484 за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]