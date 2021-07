Цена газа в Европе установила рекорд за последние 3 года - $510/тыс. кубометров

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд за последние три года вслед за ростом цен на газ в Азии и в привычном нам исчислении - в долларах за тысячу кубометров обновила первую цифру трехзначного ценника.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures превысило $500 за тысячу кубометров ($510 за тысячу кубов, или 40,79 евро за тысячу кВт.ч).

На торгах днём ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $484 за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.