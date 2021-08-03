США начали крупнейшие со времен холодной войны глобальные военно-морские учения

США начали глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021 (Large Scale Exercise 2021) с задействованием основных боевых кораблей и амфибийно-десантных сил, сообщили американские ВМС.
По данным американских военных, учения LSE 2021, которые продлятся до 16 августа, "основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника".
Отмечается, что LSE 2021 являются самыми крупными учениями ВМС США со времен холодной войны. Последние такого масштаба учения проводились в 1981 году. При этом подчеркивается, что также, как и тогда, они должны "продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования".
ВМС США указали, что учения должны показать противникам глобальные возможности американского флота проводить координированные операции сразу на нескольких театрах военных действий.
В интегрированных учениях задействовано около 36 боевых кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация, части морской пехоты из состава пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий морской пехоты. В общей сложности в них принимает участие более 25 тыс. военнослужащих.
Глобальные учения ВМС США будут одновременно проходить в 17-ти часовых зонах.
Как отмечают американские военные издания, самые крупные за последние 40 лет глобальные интегрированные учения американских корабельных группировок и амфибийно-десантных сил, должны показать России и Китаю, что США могут одновременно ответить на агрессию на нескольких фронтах, в том числе на Черном море, в Восточном Средиземноморье, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
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