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СНГ 05.08.2021 16:04

Более 700 тыс. граждан стран СНГ находятся в РФ нелегально - первый замглавы МВД Горовой

Свыше 700 тысяч иностранных граждан, прибывших из стран Содружества независимых государств (СНГ), находятся в РФ незаконно, заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ", - сказал на встрече с послами иностранных государств Горовой, которого цитирует пресс-служба МВД РФ.

По данным МВД России, на сегодняшний день, в свои страны вернулись более 550 тыс. человек. При этом, на территории РФ все ещё нелегально находятся более миллиона иностранцев. Преимущественно это граждане стран Средней Азии, Украины, Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МВД, СНГ, НЕЛЕГАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]