Более 700 тыс. граждан стран СНГ находятся в РФ нелегально - первый замглавы МВД Горовой

Свыше 700 тысяч иностранных граждан, прибывших из стран Содружества независимых государств (СНГ), находятся в РФ незаконно, заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ", - сказал на встрече с послами иностранных государств Горовой, которого цитирует пресс-служба МВД РФ.
По данным МВД России, на сегодняшний день, в свои страны вернулись более 550 тыс. человек. При этом, на территории РФ все ещё нелегально находятся более миллиона иностранцев. Преимущественно это граждане стран Средней Азии, Украины, Азербайджана.
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