Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту об инфраструктуре

Сенат США в воскресенье вечером проголосовал за прекращение дебатов по двухпартийному законопроекту об инфраструктуре на сумму более $1 трлн, сообщает The Hill.
68 сенаторов проголосовали за прекращение дебатов по законопроекту, 29 - против.
Таким образом, законопроект может быть вынесен на голосование в сенат в понедельник или вторник. Отмечается, что в верхней палате Конгресса законопроект будет принят практически гарантированно, а вот в палате представителей может встретить противодействие.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не будет рассматривать законопроект до тех пор, пока сенат не проголосует за огромный пакет социальных мер в размере $3,5 трлн.
Байден в июне заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. Между тем соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы Байдена. Как сообщалось, последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.
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