Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9989 RUR   0.0231 GBR   2.3578 TRY   0.197

Цена на нефть

06.08 $/bbl   WTI 68.28 -0.81 Brent 70.70 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2021 10:00

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту об инфраструктуре

Сенат США в воскресенье вечером проголосовал за прекращение дебатов по двухпартийному законопроекту об инфраструктуре на сумму более $1 трлн, сообщает The Hill.

68 сенаторов проголосовали за прекращение дебатов по законопроекту, 29 - против.

Таким образом, законопроект может быть вынесен на голосование в сенат в понедельник или вторник. Отмечается, что в верхней палате Конгресса законопроект будет принят практически гарантированно, а вот в палате представителей может встретить противодействие.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не будет рассматривать законопроект до тех пор, пока сенат не проголосует за огромный пакет социальных мер в размере $3,5 трлн.

Байден в июне заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. Между тем соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы Байдена. Как сообщалось, последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Сенат США принял план инвестиций в инфраструктурные проекты в размере $1 трлн Демократы в Сенате США достигли соглашения о расходах на $3,5 трлн Американский Сенат принял законопроект, направленный на развитие технологий для противостояния конкуренции со стороны Китая Сенат США сообщил об ошибках, которые привели к беспорядкам в Капитолии 6 января Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Сенат утвердил кандидатуру Хаалэнд на пост главы МВД США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]