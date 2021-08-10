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Оборона 10.08.2021 12:48

Генсек ОДКБ ждет, что Ереван и Баку предпримут шаги для решения разногласий политическим путем

Ситуация на армяно-азербайджанской границе угрожает безопасности всего кавказского региона зоны ответственности ОДКБ, заявил генсек Организации Станислав Зась.

"Мы отслеживаем ситуацию, проводим мониторинг, в том числе, с помощью государственных структур Армении. Конечно, мы считаем, что происходящие на границе Армении и Азербайджана инциденты представляют угрозу для безопасности кавказского региона зоны ответственности ОДКБ и страны-члена ОДКБ - Армении", - сказал Зась журналистам во время посещения военной части в Араратской области Армении во вторник, сообщает государственное информагентство "Арменпресс".

Вместе с тем, генсек ОДКБ отметил, что возможности политического урегулирования ситуации не исчерпаны. "Это было бы наилучшим для всех вариантом", - сказал Зась.

Он заявил о важности рабочего формата между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, и "все действия ОДКБ исходят из подобного восприятия ситуации".

"Мы серьезно обеспокоены тем, что в последнее время столкновения на границе участились, наблюдается интенсивность, что не способствует началу работу, затрудняет выполнение договоренностей между главами Армении, Азербайджана и России о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе и поиске путей установления мира в этом регионе. Ожидаем, что все стороны поймут это и предпримут шаги для решения разногласий политическим путем", - заявил Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]