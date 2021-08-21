Макрон и Пашинян в разговоре вновь вспомнили МГ ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Собеседники обсудили ситуацию в регионе и последние события, которые происходят там. Они подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении в пятницу.
Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению продолжительного мира и стабильности в регионе.
Стороны также затронули двусторонние отношения между Арменией и Францией и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер.
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