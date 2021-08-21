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Регион 21.08.2021 22:50

Макрон и Пашинян в разговоре вновь вспомнили МГ ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Собеседники обсудили ситуацию в регионе и последние события, которые происходят там. Они подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению продолжительного мира и стабильности в регионе.

Стороны также затронули двусторонние отношения между Арменией и Францией и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]