Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Ирана Хусейн Амир Абдуллахианом.

«Байрамов подчеркнул наличие дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, основанных на глубоких исторических корнях, обширную повестку дня двустороннего сотрудничества, и отметил успешную реализацию двумя странами ряда проектов», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и некоторых вопросах двустороннего сотрудничества.

Байрамов пригласил своего иранского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом.