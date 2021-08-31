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Внешняя политика 31.08.2021 20:35

Байрамов пригласил своего иранского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Ирана Хусейн Амир Абдуллахианом.

«Байрамов подчеркнул наличие дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, основанных на глубоких исторических корнях, обширную повестку дня двустороннего сотрудничества, и отметил успешную реализацию двумя странами ряда проектов», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и некоторых вопросах двустороннего сотрудничества.

Байрамов пригласил своего иранского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]