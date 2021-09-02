В МИД РФ считают неприемлемым игнорирование американскими it-гигантами запросов об удалении запрещенного в России контента

Российские власти будут трактовать как вмешательство во внутренние дела дальнейший отказ американских it-гигантов удовлетворить запросы по удалению экстремистского контента, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас не может устраивать ситуация, когда интернет-гиганты сами выбирают, без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, на какие запросы им реагировать, какие ресурсы им оставлять, какие ресурсы им убирать", - заявила она на брифинге.
Она отметила, что практика игнорирования законных требований российских властей рядом крупнейших it-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, приобрела системный характер.
Захарова подчеркнула, что "уж тем более недопустима здесь политическая сегрегация или политика в качестве доминанты при принятии решений, которые, с нашей точки зрения и с точки зрения всех тех, кто уважает международное право, должны основываться на законодательной базе".
Она привела в пример ситуацию, когда "компании Apple ничего не помешало закрыть по запросу украинских спецслужб доступ к ресурсам целого ряда российских СМИ на территории Украины".
"Получается, могут, когда хотят. Главное, получается, - желание. Желание же не может опираться на политическую конъюнктуру, особенно когда речь идет о свободе слова, регулировании медиа-контента", - отметила официальный представитель МИД РФ.
"Мы считаем, что подобное высокомерное избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает особенно неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов", - отметила она.
Захарова, подчеркнула, что "дальнейшее попустительство со стороны американских it-монополий, распространение запрещенных материалов правомерно трактовать как вмешательство во внутренние дела российского государства".
Ранее в четверг Роскомнадзор направил в Google и Apple требование об ограничении в их сервисах доступа к приложению "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). В случае отказа компаниям грозят миллионные штрафы, и это будет расценено как вмешательство в российские выборы.
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