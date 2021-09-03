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АПК 03.09.2021 17:01

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 сентября повысится до $46,5 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу с 8 сентября повысится до $46,5 за тонну с $39,4 (эта ставка действует с 1 по 7 сентября), следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень снизится до $26,1 с $27 за тонну, на кукурузу - сохранится на уровне $51,6.

Новые ставки будут действовать по 14 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]