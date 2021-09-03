Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 сентября повысится до $46,5 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу с 8 сентября повысится до $46,5 за тонну с $39,4 (эта ставка действует с 1 по 7 сентября), следует из данных Минсельхоза РФ.
Пошлина на ячмень снизится до $26,1 с $27 за тонну, на кукурузу - сохранится на уровне $51,6.
Новые ставки будут действовать по 14 сентября.
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