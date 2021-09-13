Цены на пшеницу из РФ обновили 7-летний максимум и достигли $303 за т - эксперты

Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе обновили семилетний максимум и достигли $303 за тонну (FOB), следует из мониторинга "СовЭкона".

За неделю рост составил $2. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная пошлина, считают эксперты.

За последние месяцы виды на новый урожай пшеницы в России существенно ухудшились на фоне сокращения посевных площадей и жаркой и сухой погоды летом, напоминается в сообщении. Многие эксперты существенно понизили оценки нового урожая. Последняя публичная оценка "СовЭкона" - 75,4 млн тонн пшеницы, максимальная оценка несколькими месяцами ранее - 84,6 млн тонн.

Как считают эксперты, на фоне высоких цен Россия продолжает терять конкурентоспособность на внешнем рынке. На последнем тендере египетская госкомпания GASC закупила 240 тыс. тонн украинской пшеницы и всего 60 тыс. тонн российской.

Внутренний рублевый рынок остается под давлением. Цены в портах на пшеницу 4-го класса (протеин 12,5%) снизились на 1%, до 16 100-16 500 рублей за тонну, средние цены для европейской части страны - на 1,2%, до 14 900 рублей. Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение нового урожая остается относительно высоким.

"В краткосрочной перспективе эксперты ожидают увидеть несколько более низкие/стабильные рублевые цены на пшеницу. Потенциал снижения цен выглядит ограниченным", - говорится в сообщении.