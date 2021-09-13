Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0066 RUR   0.0233 GBR   2.352 TRY   0.2008

Цена на нефть

10.09 $/bbl   WTI 69.72 1.58 Brent 72.92 1.47

Погода в Баку

  ночь день

АПК 13.09.2021 19:45

Цены на пшеницу из РФ обновили 7-летний максимум и достигли $303 за т - эксперты

Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе обновили семилетний максимум и достигли $303 за тонну (FOB), следует из мониторинга "СовЭкона".

За неделю рост составил $2. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная пошлина, считают эксперты.

За последние месяцы виды на новый урожай пшеницы в России существенно ухудшились на фоне сокращения посевных площадей и жаркой и сухой погоды летом, напоминается в сообщении. Многие эксперты существенно понизили оценки нового урожая. Последняя публичная оценка "СовЭкона" - 75,4 млн тонн пшеницы, максимальная оценка несколькими месяцами ранее - 84,6 млн тонн.

Как считают эксперты, на фоне высоких цен Россия продолжает терять конкурентоспособность на внешнем рынке. На последнем тендере египетская госкомпания GASC закупила 240 тыс. тонн украинской пшеницы и всего 60 тыс. тонн российской.

Внутренний рублевый рынок остается под давлением. Цены в портах на пшеницу 4-го класса (протеин 12,5%) снизились на 1%, до 16 100-16 500 рублей за тонну, средние цены для европейской части страны - на 1,2%, до 14 900 рублей. Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение нового урожая остается относительно высоким.

"В краткосрочной перспективе эксперты ожидают увидеть несколько более низкие/стабильные рублевые цены на пшеницу. Потенциал снижения цен выглядит ограниченным", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЦЕНЫ


Похожие новости


РФ в июле сократила экспорт пшеницы на 17,3%, до 1,8 млн тонн - ФТС Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 сентября повысится до $46,5 за тонну Турция стала лидером по закупкам пшеницы из РФ в июле - эксперты Азербайджан может начать импорт пшеницы из Саратовской области РФ – ТПП Мировой сбор пшеницы в 2019 г. увеличится на 4%, до 757 млн тонн - ФАО Россия сохранила в 2018г лидерство по экспорту пшеницы в Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]