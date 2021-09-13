Продолжение деструктивной линии Чехии в отношении России не останется без реакции - МИД РФ

Продолжение деструктивной линии Праги в отношении России не останется без реакции, заявили в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с задержанием в Чехии россиянина Александра Франчетти.
"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", - говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии Захаровой.
"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Она отметила, что посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту.
"Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы", - сказала Захарова.
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