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Регион 13.09.2021 19:50

Продолжение деструктивной линии Чехии в отношении России не останется без реакции - МИД РФ

Продолжение деструктивной линии Праги в отношении России не останется без реакции, заявили в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с задержанием в Чехии россиянина Александра Франчетти.

"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", - говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии Захаровой.

"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она отметила, что посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту.

"Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы", - сказала Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЧЕХИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]