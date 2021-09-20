Алиев поздравил Путина с победой «Единой России» на выборах в Госдуму, президенты обсудили перспективы азербайджано-российского сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой правящей партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ.
«Президент Азербайджана расценил эту победу как показателем оценки со стороны российского народа проводимой под руководством Владимира Путина политики, направленной на развитие и процветание страны», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Отмечается, что Путин выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.
«Подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на основе стратегического партнерства в различных сферах, главы государств обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Алиев также выразил Путину соболезнования в связи с гибелью граждан в при трагическом инциденте в городе Пермь.
Э.Шафиев
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