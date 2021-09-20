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Внешняя политика 20.09.2021 17:53

Алиев поздравил Путина с победой «Единой России» на выборах в Госдуму, президенты обсудили перспективы азербайджано-российского сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой правящей партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ.

«Президент Азербайджана расценил эту победу как показателем оценки со стороны российского народа проводимой под руководством Владимира Путина политики, направленной на развитие и процветание страны», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отмечается, что Путин выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

«Подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на основе стратегического партнерства в различных сферах, главы государств обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Алиев также выразил Путину соболезнования в связи с гибелью граждан в при трагическом инциденте в городе Пермь.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]