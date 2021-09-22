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Финансы 22.09.2021 17:38

Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане снизился до 5,8% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-августе 2021 года вырос на 7,4% - до 15 млрд 608 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало сентября 2021 года составляет 904,2 млн манатов (рост за отчетный период на 1,2% - ИФ) или 5,8% всех кредитов (6,1% на конец 2020г).

На 1 сентября 2021 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 899,8 млн манатов (рост на 4,4%) или 18,6% всех кредитов, частными банками - 12 млрд 307 млн манатов (рост на 8,1%) или 78,9% всех кредитов. Остальные 401,2 млн манатов (рост на 7,4%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало сентября на кредитование в национальной валюте приходится 11 млрд 426,7 млн манатов (рост на 12%), в иностранной валюте - 4 млрд 181,3 млн манатов (спад на 3,4%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало сентября составляет 26,8% (на конец 2020г - 29,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 сентября 2021 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 548 млн манатов (16,3% всех кредитов), энергетический, добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 743,9 млн манатов (4,8%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 570,4 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 808,9 млн манатов (5,2%), промышленность и производственный сектор – 871,9 млн манатов (5,6%), транспорт и связь – 748,5 млн манатов (4,8%), на домохозяйства - 7 млрд 691,7 млн манатов (49,3%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-августе на 14,6%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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