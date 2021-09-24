Секретарь Совбеза Армении, видимо, испытывает проблемы со слухом и продолжает лелеять мечту «о статусе Карабаха»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения считает возможным нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, а также считает приоритетным определение статуса Карабаха.
"Правительство Армении неоднократно заявляло о необходимости установления мира и стабильности во всем регионе. В рамках этой логики мы должны урегулировать отношения с Турцией. Это урегулирование должно быть постепенным. Уверены, что одна из возможностей урегулирования - это диалог между Арменией и Турцией на высоком и высшем уровнях", - сказал Григорян на брифинге в пятницу.
По его словам, Армения готова урегулировать отношения с Турцией и в данном направлении предпринимаются политические шаги.
Ранее президент Турции заявил журналистам, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом он отметил, что для этого Армения должна предпринять определенные позитивные шаги, в частности, открыть Зангезурский коридор через Сюникскую область Армении между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой.
"Важно учитывать, что мы говорим об урегулировании отношений с Турцией и надо отличать этот процесс с отношениями с Азербайджаном. Отношения с Турцией необходимо урегулировать без предварительных условий, и мы надеемся, что урегулирование будет таковым, появится возможность начать диалог без предварительных условий", - сказал Григорян.
Он также заявил, что вопрос о статусе Карабаха "ожидает своего решения". "Единственной и важной площадкой урегулирования карабахского вопроса является Минская группа ОБСЕ. Все сопредседатели МГ ОБСЕ - Россия, Франция, США - заявляли, что необходимо возобновить переговоры в рамках МГ ОБСЕ и обсудить один важный вопрос - это статус Нагорного Карабаха. Проблема Нагорного Карабаха не урегулирована. И вопрос статуса ожидает своего решения. И это решение мы видим в рамках МГ ОБСЕ", - сказал секретарь СБ Армении. "Так что, нам непонятны заявления Азербайджана, поскольку проблема Карабаха - не территориальный спор, а вопрос самоопределения", - отметил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поднимать перед Азербайджаном вопрос о статусе Карабаха совершенно бесперспективно.
Премьер Хан поручил уделять особое внимание отношениям с Азербайджаном – пакистанский министр
Алиев о подготовке трехстороннего заявления по Карабаху: «Было вопросов, которые надо было согласовывать, все проходило в таком авральном режиме»
Азербайджан будет развивать ВТС с Россией, подал некоторые заявки - Алиев
Cheniere: СПГ-рынок сузился быстрее, чем ожидалось, покупатели спешат закупиться перед кризисом предложения зимой
Алиев принял министра нефти Ирака
SIF в январе-августе выдал льготных кредитов на 48,4 млн манатов - министр
Число заражений COVID-19 в мире превысило 230,5 млн - университет Хопкинса
Останки членов экипажа разбившего Ан-26 обнаружены на месте крушения
Алиев предложил создать Группу высокого уровня ООН для подготовки рекомендаций по глобальным мерам в постпандемический период
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Объявлены победители первого национального конкурса «CEO Award Azerbaijan»
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии