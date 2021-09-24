Секретарь Совбеза Армении, видимо, испытывает проблемы со слухом и продолжает лелеять мечту «о статусе Карабаха»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения считает возможным нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, а также считает приоритетным определение статуса Карабаха.

"Правительство Армении неоднократно заявляло о необходимости установления мира и стабильности во всем регионе. В рамках этой логики мы должны урегулировать отношения с Турцией. Это урегулирование должно быть постепенным. Уверены, что одна из возможностей урегулирования - это диалог между Арменией и Турцией на высоком и высшем уровнях", - сказал Григорян на брифинге в пятницу.

По его словам, Армения готова урегулировать отношения с Турцией и в данном направлении предпринимаются политические шаги.

Ранее президент Турции заявил журналистам, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом он отметил, что для этого Армения должна предпринять определенные позитивные шаги, в частности, открыть Зангезурский коридор через Сюникскую область Армении между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой.

"Важно учитывать, что мы говорим об урегулировании отношений с Турцией и надо отличать этот процесс с отношениями с Азербайджаном. Отношения с Турцией необходимо урегулировать без предварительных условий, и мы надеемся, что урегулирование будет таковым, появится возможность начать диалог без предварительных условий", - сказал Григорян.

Он также заявил, что вопрос о статусе Карабаха "ожидает своего решения". "Единственной и важной площадкой урегулирования карабахского вопроса является Минская группа ОБСЕ. Все сопредседатели МГ ОБСЕ - Россия, Франция, США - заявляли, что необходимо возобновить переговоры в рамках МГ ОБСЕ и обсудить один важный вопрос - это статус Нагорного Карабаха. Проблема Нагорного Карабаха не урегулирована. И вопрос статуса ожидает своего решения. И это решение мы видим в рамках МГ ОБСЕ", - сказал секретарь СБ Армении. "Так что, нам непонятны заявления Азербайджана, поскольку проблема Карабаха - не территориальный спор, а вопрос самоопределения", - отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поднимать перед Азербайджаном вопрос о статусе Карабаха совершенно бесперспективно.