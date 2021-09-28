Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.
«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», - отметил президент.
Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению - любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», - отметил он.
Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.
Э.Шафиев
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