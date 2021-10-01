Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибель сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка 28 сентября не станет поводом для проведения фронтальных "зачисток" в стране, сообщила его пресс-служба.
"Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно непричастные к этим делам", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации.
"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - заявил президент.
В ходе совещания Лукашенко рассказал подробности инцидента, при которых погиб сотрудник КГБ, и заявил, что видеозапись происшествия транслировалось в Польшу и США. "Они (жители квартиры) готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени... они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.
Квартира, куда пришла группа сотрудников, в их числе Дмитрий Федосюк, по его словам, также была среди адресов, подлежащих отработке.
Лукашенко рассказал, что квартира, где разворачивались события, не принадлежала человеку, который стрелял в сотрудника КГБ, или его жене. "Это была квартира брата этой жены, которая там снимала. И сегодня абсолютно точно нам известно, что это не просто активный участник протестного движения, как мы мягко говорим, а самый настоящий участник мятежа", - заявил президент.
По его словам, получен большой массив информации, который свидетельствует, что подготовка к провокации велась заранее. "Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили (они же там чатятся), что вот, смотрите... Поэтому они готовились, они были уже предупреждены", - утверждал Лукашенко.
"Надо успокоиться и перестать поститься на эту тему. Особенно давать какие-то оценки, - призвал Лукашенко. - Конечно, точки над "i" расставит следствие. Может быть, рано сегодня давать какие-то оценки и нашим соотечественникам, и гражданам за пределами нашей страны, основываясь только на кадрах в интернете. Естественно, в рамках следствия, может быть, и это нельзя было показывать. Но тем не менее людям надо показать, кто есть кто".
28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию в Минске по выявлению лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на улице Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ. Стрелка ликвидировали ответным выстрелом.
Прощание с погибшим сотрудником КГБ проходит 1 октября в Минске с участием руководства КГБ и администрации белорусского президента.
Эрдоган анонсировал визит в Азербайджан в ближайшие недели
Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г
В Азербайджане продолжаются работы по поиску 7 военных, считающихся пропавшими без вести во время войны в Карабахе осенью 2020 года – военный прокурор
Газпром начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток" - компания
США планируют в 2021г экспортировать 98 млрд куб. м газа в виде СПГ
ГТК за 9 месяцев перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 12,4%
Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться
Динамика распространения COVID-19 в РФ вызывает обеспокоенность - Кремль
Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии