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СНГ 01.10.2021 17:20

Лукашенко обещал не проводить "зачисток" в Белоруссии после гибели сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибель сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка 28 сентября не станет поводом для проведения фронтальных "зачисток" в стране, сообщила его пресс-служба.

"Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно непричастные к этим делам", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации.

"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - заявил президент.

В ходе совещания Лукашенко рассказал подробности инцидента, при которых погиб сотрудник КГБ, и заявил, что видеозапись происшествия транслировалось в Польшу и США. "Они (жители квартиры) готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени... они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Квартира, куда пришла группа сотрудников, в их числе Дмитрий Федосюк, по его словам, также была среди адресов, подлежащих отработке.

Лукашенко рассказал, что квартира, где разворачивались события, не принадлежала человеку, который стрелял в сотрудника КГБ, или его жене. "Это была квартира брата этой жены, которая там снимала. И сегодня абсолютно точно нам известно, что это не просто активный участник протестного движения, как мы мягко говорим, а самый настоящий участник мятежа", - заявил президент.

По его словам, получен большой массив информации, который свидетельствует, что подготовка к провокации велась заранее. "Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили (они же там чатятся), что вот, смотрите... Поэтому они готовились, они были уже предупреждены", - утверждал Лукашенко.

"Надо успокоиться и перестать поститься на эту тему. Особенно давать какие-то оценки, - призвал Лукашенко. - Конечно, точки над "i" расставит следствие. Может быть, рано сегодня давать какие-то оценки и нашим соотечественникам, и гражданам за пределами нашей страны, основываясь только на кадрах в интернете. Естественно, в рамках следствия, может быть, и это нельзя было показывать. Но тем не менее людям надо показать, кто есть кто".

28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию в Минске по выявлению лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на улице Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ. Стрелка ликвидировали ответным выстрелом.

Прощание с погибшим сотрудником КГБ проходит 1 октября в Минске с участием руководства КГБ и администрации белорусского президента.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КГБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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