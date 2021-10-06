Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021г составят до 8 млрд кубометров - IEA

Объем экспорта газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в 2021 году составит около 8 млрд кубометров, говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA) по газовому рынку за IV-ый квартал 2021 года
«В 2021 году экспорт азербайджанского газа в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) прогнозируется на уровне около 8 млрд кубометров. В 2022 году экспорт по этому трубопроводу увеличится и составит 10 млрд кубометров», - отмечает агентство, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее IEA прогнозировало объем поставок азербайджанского газа в Европу за 2021 год на уровне 5-5,5 млрд кубометров.
Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) сообщал, что по TAP из Азербайджана в Европу по состоянию на 16 сентября 2021 года доставлено 5 млрд кубометров через греческую точку соединения в Кипое, где TAP соединяется с Транс-Анатолийским трубопроводом.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК – инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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