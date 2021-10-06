Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9694 RUR   0.0234 GBR   2.3124 TRY   0.1913

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.10.2021 17:42

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021г составят до 8 млрд кубометров - IEA

Объем экспорта газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в 2021 году составит около 8 млрд кубометров, говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA) по газовому рынку за IV-ый квартал 2021 года

«В 2021 году экспорт азербайджанского газа в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) прогнозируется на уровне около 8 млрд кубометров. В 2022 году экспорт по этому трубопроводу увеличится и составит 10 млрд кубометров», - отмечает агентство, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее IEA прогнозировало объем поставок азербайджанского газа в Европу за 2021 год на уровне 5-5,5 млрд кубометров.

Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) сообщал, что по TAP из Азербайджана в Европу по состоянию на 16 сентября 2021 года доставлено 5 млрд кубометров через греческую точку соединения в Кипое, где TAP соединяется с Транс-Анатолийским трубопроводом.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК – инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок газа в Европу – Алиев Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ в Европе - Песков Газ в Европе уже дороже $1800 за тысячу кубов Газ в Европе преодолел отметку в $1,5 тыс. за тысячу кубов Цена газа в Европе приближается к $1400 за тыс. куб. м Цена газа в Европе на 2022г все ближе к краткосрочному споту - уже дороже $700/тыс. куб. м

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]