Алиев и Путин обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе

Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам двусторонних отношений, обсудили ситуацию в регионе.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений. В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев в ходе разговора также поздравил Путина с днем рождения, пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания РФ.
Путин, в свою очередь, поблагодарил Алиева за внимание и поздравления.
Э.Шафиев
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