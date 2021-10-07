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Внешняя политика 07.10.2021 12:20

Алиев и Путин обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе

Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам двусторонних отношений, обсудили ситуацию в регионе.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений. В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев в ходе разговора также поздравил Путина с днем ​​рождения, пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания РФ.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Алиева за внимание и поздравления.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]