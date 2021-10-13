Военные учения Китая возле Тайваня направлены на защиту территориальной целостности - власти

Учения китайских вооруженных сил в районе Тайваньского пролива направлены на защиту мира и стабильности в этом районе, заявил журналистам глава канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
"Это абсолютно справедливые действия, которые направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности против сепаратистских действий сил, стремящихся к независимости Тайваня", - сказал чиновник на брифинге.
Он добавил, что "цель раздувания тайваньскими властями мифа о так называемой "военной угрозе" со стороны материковой части страны состоит в том, чтобы полностью поставить ситуацию с ног на голову, и это ложные обвинения".
"Если власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (DPP, правящая партия - ИФ) будут упрямо продолжать идти неправильным путем(...), это только ввергнет Тайвань в более опасную ситуацию", - предупредил Ма Сяогуан.
Он отметил, что причиной нынешней напряженности вокруг Тайваня этом стал "сговор" DPP с иностранной силой и "провокации", связанные с идеей независимости Тайваня.
Ранее глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила, что Тайвань заинтересован в снижении уровня напряженности в отношениях по обе стороны Тайванского пролива, но не пойдет по тому пути, который для острова наметили в Пекине.
"Мы надеемся на ослабление напряженности в отношениях через пролив, не будем действовать опрометчиво, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий, что тайваньский народ поддастся давлению", - сказала она, выступая в Тайбэе.
"Мы будем продолжать укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать нашу решимость защищать себя, чтобы гарантировать, что никто не сможет заставить Тайвань пойти по пути, который Пекин проложил для нас", - подчеркнула она.
Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн также заявил ранее, что в настоящее время ситуация в районе Тайваньского пролива является самой напряженной за последние 40 лет
По его словам, Пекин уже располагает возможностями для решения тайванского вопроса с помощью военной силы и будет полностью готов к этому к 2025 году.
Как сообщали тайваньские СМИ, ранее в зоне ПВО Тайваня были зафиксированы пролеты 56 самолетов ВВС КНР. Всего за несколько дней зафиксированы пролеты через зону 148 военных самолетов материкового Китая.
Китайские СМИ подтвердили информацию о полетах самолетов в районе Тайваньского пролива, отметив, что это стало предупредительной мерой в связи с проведением в этом районе военно-морских учений шести стран с участием двух американских и одной британской авианосных группировок.
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