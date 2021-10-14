Добыча нефти в РФ в 2021г может превысить 522 млн тонн - Новак

Добыча нефти в РФ в 2021 году может превысить 522 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

"Минэнерго давало цифру 522 млн тонн, хотя, я думаю, что возможно будет несколько больше", - сказал он.

Добыча в 522 млн тонн учитывает нефть и газовый конденсат. В 2020 году в РФ было добыто 512,7 млн тонн нефти и газового конденсата.