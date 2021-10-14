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ТЭК 14.10.2021 18:05

Добыча нефти в РФ в 2021г может превысить 522 млн тонн - Новак

Добыча нефти в РФ в 2021 году может превысить 522 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

"Минэнерго давало цифру 522 млн тонн, хотя, я думаю, что возможно будет несколько больше", - сказал он.

Добыча в 522 млн тонн учитывает нефть и газовый конденсат. В 2020 году в РФ было добыто 512,7 млн тонн нефти и газового конденсата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]