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СНГ 14.10.2021 23:00

Россия передала Армении 50 тыс. доз "Спутника V"

Министерство обороны России предоставило оборонному ведомству Армении 50 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Минобороны Армении в четверг.

"В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Аршаком Карапетяном и Сергеем Шойгу сегодня министерство обороны РФ передало министерству обороны Армении 50 тысяч доз вакцины "Спутник V". Партия вакцины доставлена в Ереван военно-транспортным самолетом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что препарат будет использоваться для нужд ВС Армении, часть партии будет предоставлена министерству здравоохранения для вакцинирования гражданского населения.

"Министерство обороны Армении выражает благодарность министерству обороны РФ за передачу партии вакцины ВС Армении, а также за эффективную помощь в борьбе против пандемии", - отметили в оборонном ведомстве.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]