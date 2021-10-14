Министерство обороны России предоставило оборонному ведомству Армении 50 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Минобороны Армении в четверг.
"В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Аршаком Карапетяном и Сергеем Шойгу сегодня министерство обороны РФ передало министерству обороны Армении 50 тысяч доз вакцины "Спутник V". Партия вакцины доставлена в Ереван военно-транспортным самолетом", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что препарат будет использоваться для нужд ВС Армении, часть партии будет предоставлена министерству здравоохранения для вакцинирования гражданского населения.
"Министерство обороны Армении выражает благодарность министерству обороны РФ за передачу партии вакцины ВС Армении, а также за эффективную помощь в борьбе против пандемии", - отметили в оборонном ведомстве.
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