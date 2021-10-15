Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $427

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-августе 2021 года составила 725,6 манат ($426,8 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 2,2% больше показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составляла 728,5 манат, 1 июля 2021 года - 724,4 маната ($426,1), на 1 июня 2021 года - 724 маната ($425,9), на 1 января 2021 года - 707,3 манат ($416,1).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 сентября 2021 года составило 1 млн 684,9 тыс. человек (на 1 августа - 1 млн 689,7 тыс. человек), что на 14 тыс. человек или 0,8% больше, чем годом ранее. Из них 900,6 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 784,3 тыс. человек - в частном.
При этом 19,1% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,8% - финансовой и страховой деятельностью, 13,9% - прочих сферах экономики.
Х.Насирзаде
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