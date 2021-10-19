Число браков в Азербайджане за 8 месяцев увеличилось на 54%, разводов – на 17%

Численность населения Азербайджана в январе-августе 2021 года увеличилась на 25,948 тыс. человек или на 0,3% - до 10 млн 145,081 тыс. на 1 сентября 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.

В январе-августе текущего года в республике родились 73,177 тыс. младенцев, что на 11,6% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11. Мальчики составили 53,4% родившихся детей, девочки – 46,6%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,862 тыс. двойняшек, 51 тройняшка и 4 четверняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 48,633 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,3 (в январе-августе 2020 года уровень смертности составлял 6,4).

За отчетный период в республике зарегистрировано 36,063 тыс. браков (рост на 54% по сравнению с январем-августом 2020г) и 11,313 тыс. разводов (рост на 17,3%).

Х.Насирзаде