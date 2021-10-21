Армения не планирует открывать русские школы - министр образования

Правительство Армении не имеет планов открытия в республике русских школ, заявил министр образования, науки, культуры и спорта страны Ваграм Думанян.
"На данный момент в нашей повестке нет вопроса об открытии русских школ. Но мы заинтересованы в популяризации русского языка, иностранных языков", - сказал Думанян журналистам в четверг.
Изучение русского языка в школах Армении входит в обязательные предметы. При этом, согласно закону о языке, принятому в 1993 году, в Армении нет государственных средних школ с русским языком обучения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, что пять русских школ откроется в Таджикистане в рамках инициативы по укреплению позиций русского языка, аналогичные программы готовятся для Узбекистана, интерес к проекту проявляет Армения.
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