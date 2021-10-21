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Карабах 21.10.2021 22:34

Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин

Россия может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы Армении и Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе (Армении и Азербайджана - ИФ). И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи.

Он отметил при этом: "Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период".

"Вот основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон, там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять", - сказал президент.

Он подчеркнул при этом, что Москва рассматривает и многосторонний вариант урегулирования этой ситуации, в частности Минскую группу ОБСЕ. "Мы над этим работаем, в том числе с нашими партнерами, важно добиваться главной цели - ситуации безопасности и строительства будущих отношений в позитивном ключе", - сказал глава государства.

"Пока все то, что мы ставили перед собой целью, в целом нам этого удается добиться, будем смотреть, что будет дальше", - добавил Путин.

Он напомнил, что статьей трехстороннего заявления предусмотрено возможное продление пребывания в зоне конфликта миротворческого контингента РФ. "Но дело не в этом, а в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами - вот что самое главное, и надеюсь, что нам удастся это сделать", - подчеркнул президент.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]