Пекин не пойдет на уступки по Тайваню, несмотря на угрозы Байдена - МИД КНР

В МИД Китая заявили, что не согласятся на компромиссы и уступки по тайваньскому вопросу, несмотря на слова президента США Джо Байдена о том, что в США готовы защищать остров в случае атаки Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Когда речь идет о суверенитете Китая, территориальной целостности и других ключевых интересах, Китай не пойдет на компромиссы или уступки, и никто не должен недооценивать упорство, твердую волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что с точки зрения Пекина, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и тайваньский вопрос не нуждается в иностранном вмешательстве.

По словам Ван Вэньбиня, США должны "быть осторожны в своих высказываниях и действиях в отношении Тайваня и не посылать никаких неверных сигналов сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня, чтобы не навредить китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не хочет "холодной войны" с Китаем, однако если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.