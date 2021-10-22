Пекин не пойдет на уступки по Тайваню, несмотря на угрозы Байдена - МИД КНР

В МИД Китая заявили, что не согласятся на компромиссы и уступки по тайваньскому вопросу, несмотря на слова президента США Джо Байдена о том, что в США готовы защищать остров в случае атаки Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
"Когда речь идет о суверенитете Китая, территориальной целостности и других ключевых интересах, Китай не пойдет на компромиссы или уступки, и никто не должен недооценивать упорство, твердую волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что с точки зрения Пекина, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и тайваньский вопрос не нуждается в иностранном вмешательстве.
По словам Ван Вэньбиня, США должны "быть осторожны в своих высказываниях и действиях в отношении Тайваня и не посылать никаких неверных сигналов сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня, чтобы не навредить китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что не хочет "холодной войны" с Китаем, однако если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.
Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.
Глава Минобороны открыл ряд военных объектов на освобожденных территориях Азербайджана
Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин
ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе
Боливия ждет от Газпрома участия в добыче лития
«Geo-su group» подготовит ТЭО по обеспечению альтернативными источниками воды населенных пунктов в Кура-Аразской низменности
ИВ Биласувара направит около 0,55 млн манатов на ремонт городских дорог
Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19
16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью - предварительные данные
Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью возросло до семи человек - источник
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии