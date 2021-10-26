Самолет президента Турции приземлился в аэропорту Физули в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан.
Самолет с турецким лидером на борту приземлился в аэропорту Физули в Карабахе.
В аэропорту Эрдогана встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Лидеры двух стран перерезали красную ленточку, официально открыв Физулинский аэропорт.
В рамках визита президенты также примут участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.
Кроме того, в присутствии лидеров двух стран будет дан старт работам по прокладке дорог Ахметбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд и Ахметбейли - Физули - Шуша.
Лидеры двух стран обсудят аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, рассмотрены шаги по углублению сотрудничества. Состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных процессах.
Н.Аббасова
Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент новой автодороги в рамках Зангерузского коридора
AzerGold начинает исследования перспективной структуры Тутхун в Кельбаджаре
Россельхознадзор вернул в Турцию более 200 т мандаринов с плодовой мухой
Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать «бизнес-парк» в космосе
В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19, 24 человека скончались
Анталью с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
Казахстан предоставил транзитный коридор для афганских женщин-судей, парламентариев и членов их семей
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины, за ним - Порошенко
Талибов не пригласили на министерскую встречу стран-соседей Афганистана в Иране
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
Банк Республика запускает лотерею «Выигрывай с NeoKart!»
Студент БВШН: «Освобождение Губадлы сделало меня Президентским стипендиатом»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии