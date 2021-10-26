Самолет президента Турции приземлился в аэропорту Физули в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан.

Самолет с турецким лидером на борту приземлился в аэропорту Физули в Карабахе.

В аэропорту Эрдогана встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лидеры двух стран перерезали красную ленточку, официально открыв Физулинский аэропорт.

В рамках визита президенты также примут участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.

Кроме того, в присутствии лидеров двух стран будет дан старт работам по прокладке дорог Ахметбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд и Ахметбейли - Физули - Шуша.

Лидеры двух стран обсудят аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, рассмотрены шаги по углублению сотрудничества. Состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных процессах.

Н.Аббасова