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Регион 28.10.2021 12:36

Ереван обсуждает с Москвой вопрос об отношениях с Анкарой

Армения обсуждает с Россией возможности урегулирования армяно-турецких отношений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Мы готовы начать отношения, начать урегулирование отношений с Турцией. Этот вопрос обсуждается и с Россией, обсуждаем, как можно продвинуться в этом процессе", - сказал Григорян на брифинге в четверг.

По его словам, и армянская, и турецкая стороны отмечали, что есть положительные импульсы, и возможно будет урегулировать двусторонние отношения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]