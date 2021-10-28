Ереван обсуждает с Москвой вопрос об отношениях с Анкарой

Армения обсуждает с Россией возможности урегулирования армяно-турецких отношений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"Мы готовы начать отношения, начать урегулирование отношений с Турцией. Этот вопрос обсуждается и с Россией, обсуждаем, как можно продвинуться в этом процессе", - сказал Григорян на брифинге в четверг.
По его словам, и армянская, и турецкая стороны отмечали, что есть положительные импульсы, и возможно будет урегулировать двусторонние отношения.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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