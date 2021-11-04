Новак: цена нефти около $80/барр. объективно отражает ситуацию на рынке

Цена нефти в районе $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе $80 за баррель объективно отражает текущую ситуацию. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе, исходя из тех фактов, которые я сказал", - сказал он.

По словам Новака, есть как много факторов, играющих на повышение цены, так и многие неопределенности, которые могут снизить цену.

"Всё будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря 2021 года и первого квартала 2022 года. Как известно, мы на сегодняшний день наблюдаем распространение дельта-штамма, это негативный фактор, во многих странах вводятся ограничительные меры [...] Мы, безусловно, должны учитывать и сезональный фактор, потому что в течение четвёртого квартала и первого квартала снижается спрос на нефтепродукты", - отметил он.