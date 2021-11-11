Промпроизводство в Азербайджане в январе-октябре выросло на 5,2%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-октябре 2021 года составил 41,9 млрд манатов, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетный период рост производства промпродукции в ненефтегазовом секторе составил 20%.

За 10 месяцев 2021 года 63,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 31,3% - перерабатывающую, 4,7% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован: в производстве фармацевтической продукции (+90,2), строительных материалов (+79%), ремонте и установке машин и оборудования (+60%), табачных изделий (+56,1%), продукции текстильной промышленности (+42%), кожи, кожаных изделий и обуви (+35,6%), бумаги и картона (+27,4%), химпродукции (+24,2%), готовых металлических изделий (+21,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+19%), нефтепродуктов (+16,3%), продукции металлургической промышленности (+16,1%), продукции пищевой промышленности (+10,9%), мебели (+9,2%), электрооборудования (+8,7%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+5,5%), напитков (+1,6%).

Спад имел место в производстве: автомобилей, прицепов, полуприцепов (-3,5%), машин и оборудования (-9,1%), продукции деревообработки и изделий из дерева (-13,5%), одежды (-14,5%), полиграфической продукции (-43,7%), прочих транспортных средств (-90%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-октября составило 6,7%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 13,5%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Х.Насирзаде