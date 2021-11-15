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Дальнее зарубежье 15.11.2021 22:00

Европа готовится принять санкции против ЧВК "Вагнер" - глава МИД Франции

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнер", заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против "Вагнера", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Ле Дриан уточнил, что меры коснутся, как ожидается, как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает.

Французский министр пояснил, что такое решение принято по итогам обсуждения министрами ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с "ЧВК Вагнер".

По словам Ле Дриана, ЧВК "Вагнер" занимается "дестабилизацией в стране, действуя от лица своих клиентов".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЧВК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]